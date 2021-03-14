(Özel) Bebek’te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında parti gerçekleştirilen bir otele yapılan baskın kameralara yansıdı. Baskında yasağı delen 80 kişiye 277 bin 520 lira idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, partiye katılanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için otel müşterisi olarak kayıtlarının yapıldığı ve bu sayede restorandaki partiye katılabildikleri ortaya çıktı.
Partiye katılabilmek için otel müşterisi olarak kayıtları yapılmışÖte yandan, yapılan polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak sisteme giriş yaptırıldığı ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için bu şekilde girişleri yapılan kişilerin, müşteri olarak gösterildiği ve bu şekilde restorana geçerek partiye katılabildikleri öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasında 5 kişi doluştukları ve polis ekiplerinin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.