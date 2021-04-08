(Özel) Beşiktaş’ta 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

Ortaköy’de bir mekanın sahipleri ile işletmetcileri arasında güpegündüz çıkan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaklaşık 40 kovanın bulunduğu çatışmayla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığı ve olayda kullanılan 3 tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Anlaşmazlık çıkan mekanın sahibinin "Palalı Sabri" diye bilinen Sabri Çelebi’nin olduğu, kardeşinin ise ağır yaralandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kulüp olarak işletilen mekanın sahipleri ile işletmecileri arasında anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Bunun üzerine otomobille mekanın önüne gelen karşı taraf, mekanın işletmecilerine kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan işletmecilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada kurşunlar havada uçuştu. Dakikalar süren çatışma sonrası işletmeci gruptan F.N. kalçasından yaralandı. Saldıran tarafta otomobil içerisindeki 3 şüpheli de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmaları sonucu araçla olay yerinden kaçmaya başladı. Kilometrelerce otomobille giden 3 şüpheli, Arnavutköy Sahil Yolu Akıntıburnu mevkisinde, olaydan hemen sonra kapama noktası oluşturarak giriş ve çıkışları kapatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Çatışmada yaralanan 1’i ağır 4 şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

40 kovan, 11 gözaltı ve 3 tabanca ele geçirildi

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan aralarında V.Ö., V.K. ve M.A’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan 3 tabanca ise yine Beşiktaş polisi tarafından ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise yaklaşık 40 kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Öte yandan çatışmanın çıkmasına neden olan ve eskiden kulüp olarak kullanılan mekanın kamuoyunda “Palalı Sabri” diye bilinen Sabri Çelebi’ye ait olduğu öğrenildi.

Mekanın "Palalı Sabri’ye" ait olduğu ortaya çıktı

Çatışmada Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Ç.’nin ise ağır yaralandığı ortaya çıktı. Çalışmaları Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sürdüreceği öğrenildi. Ayrıca güpegündüz yaşanan silahlı çatışma ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah bir araçla gelen saldırganların işletmenin kapısında bekleyenlere ateş açması ve kapıda bekleyenlerin sağa sola kaçışması görülüyor. Bir süre sonra iş yerinin önünde bekleyenler de silahlı saldırganlara karşılık veriyor. Çevredekiler de sağ sola kaçışıyor. Daha sonra saldırganlar geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine doğru kaçıyor.