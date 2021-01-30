(Özel) Beşiktaş’ta çılgına dönen kadının otobüse saldırdığı anlar kamerada

Beşiktaş’ta durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsüne binemeyen bir kadın çılgına döndü. Şoföre bağırarak kapısına tekme ve yumruk atan kadın otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi. Polisin müdahale ettiği kadın taksiye binerek olay yerinden ayrılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çılgına dönen kadın dehşet saçtıŞoförün uyarılarına rağmen kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Elindeki çantayla otobüse vuran, polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı. O anlar ise otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.