(Özel) Beşiktaş’ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor

Balmumcu’da bariyerlere çarpması sonucu 31 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden olan çift katlı İETT otobüs, kazadan sonra çekildiği otoparkta akıbetini bekliyor. Facianın boyutunun gözler önüne serildiği otobüse giren bariyerlerin halen içerisinde olduğu görüldü.
Otobüs içerisindeki bariyerlerle akıbetini bekliyorŞoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şoför önce emniyete götürülmüş ardından da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Yalçın’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazanın yaşandığı otobüs ise çekici yardımıyla otoparka götürülmüştü. Yaklaşık 1 aydır çekildiği otoparkta bekletilen otobüsün akıbetinin ne olacağını bekliyor. Kaza esnasında içerisine giren bariyerlerin otobüste olduğu görülürken, facianın boyutu ise gözler önüne serildi.