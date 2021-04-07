(Özel) Beşiktaş’ta iki grup birbiriyle çatıştı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta husumetli iki grup cadde ortasında çatıştı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancaları da ele geçirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada otomobilin içerisindeki 3 kişi ve dışarıdaki 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silahlı kavganın yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobille kaçan yaralı 3 şüpheli, Arnavutköy sahil yolunda durdu. Yaralıları gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine sahil yoluna da sağlık ekibi sevk edildi. Ortaköy’deki yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arnavutköy sahil yolundaki aracın içerisindeki 3 yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler yakalandı, tabancalar ele geçirildi

Öte yandan kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan Beşiktaş polisi, 3 şüpheliyi olayda kullanılan tabancalarla birlikte yakaladı. Olay yerindeki kovanlar ise polis ekipleri tarafından incelenerek delil torbasına konuldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Olayın bir mekanda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çıktığı iddia edildi.

Polisin olayla çalışma başlattı.