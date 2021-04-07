(Özel) Beşiktaş’ta iki grup birbiriyle çatıştı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta husumetli iki grup cadde ortasında çatıştı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancaları da ele geçirdi.
Şüpheliler yakalandı, tabancalar ele geçirildi
Öte yandan kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan Beşiktaş polisi, 3 şüpheliyi olayda kullanılan tabancalarla birlikte yakaladı. Olay yerindeki kovanlar ise polis ekipleri tarafından incelenerek delil torbasına konuldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Olayın bir mekanda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çıktığı iddia edildi.Polisin olayla çalışma başlattı.