(Özel) Beşiktaş’ta kapı açma kazası: Öfkelenen motosikletli yolculara bağırdı

Beşiktaş’ta seyir halinde olan motosikletliye yol ortasında taksiden inen müşterilerin açtığı kapı çarptı. Kaza sonucu yana yatan motosikletten düşmekten kurtulan sürücü, öfkesini taksiden inen müşterilerden çıkarttı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
Öfkesini müşterilerden çıkarttıÇarpmanın etkisiyle motosiklet yana doğru devrilirken, sürücü ise düşmekte son anda kurtuldu. Olayın ardından bağırarak tepki gösteren motosikletli öfkesini müşterilerden çıkarttı. Bir süre müşterilerle tartışan sürücü Buğra A. ardından motosikletine binerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.