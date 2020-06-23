Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları su altında bıraktı. Beşiktaş Balmumcu Kara Hasan Sokak yoğun yağış sonrası adeta göle döndü. Seyir halinde olan birçok araç sokak üzerinde mahsur kalırken, bazıları da sokaktan geçmeye çalıştı. Birçok araç sokaktan geçtikten sonra bozuldu. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yardım çağırdı. Gölge dönen sokak ise havadan görüntülendi.
(Özel) Beşiktaş’ta mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi
BEŞİKTAŞ’TA YOĞUN YAĞIŞ SONRASI SOKAK VE CADDELER SU ALTINDA KALDI. GÖLE DÖNEN SOKAKTAKİ BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALIRKEN, BAZI SÜRÜCÜLER DE GEÇMEYE ÇALIŞTI. GÖLGE DÖNEN SOKAK İSE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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