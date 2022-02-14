(Özel) Beşiktaş’ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar kamerada

Beşiktaş’ta tır tarafından taşınan vincin araçların üzerine devrildiği anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kayan tırın şoförünün fren yapması sonucu vincin devrildiği görülüyor.

Beşiktaş Dikilitaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde dün saat 22.30 sıralarında yaşanan kazada, 34 EP 635 plakalı tırın taşıdığı vinç 3 aracın üzerine devrilmişti. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluşan araçlar kullanılamaz hale gelmişti.

Vincin devrildiği anlar kamerada

Yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yukarıya çıkmak için manevra yapmaya çalışan tırın üzerindeki vinç, patinaj çekiyor. Sürücü bunun üzerine tırı kaydırmaya başlıyor. Ancak sürücünün ani fren yapması sonucu sallanan tırdaki vinç bir anda devriliyor.

Öte yandan, olayın ardından vinç yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası bulunduğu yerden kaldırılırken, araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.