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(Özel) Beşiktaş’ta yanan araca söndürme tüpüyle müdahale kamerada

BEŞİKTAŞ’TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL MOTOR KISMINDA ALEV ALARAK YANMAYA BAŞLADI. BÜYÜYEN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLMESİ SONUCU SÖNDÜRÜLÜRKEN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

(Özel) Beşiktaş’ta yanan araca söndürme tüpüyle müdahale kamerada

Beşiktaş’ta park halindeki otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Büyüyen yangın söndürme tüpüyle müdahale edilmesi sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından da soğutma çalışması yapıldı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Uzuncaova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde park halinde olan otomobilin motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine seyir ettiği esnada Beşiktaş Arama ve Kurtarma ekibi alevlerin arttığı yangına söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahelenin ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği olay kameralara yansıdı.
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