(Özel) Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Beşiktaş’ta ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekipleri, sepetin hızla dalların arasına girmesi nedeniyle hareketli dakikalar yaşadı. Dakikalar süren çalışma sonucu kedi kurtarılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Sepet dallara girince hareketli anlar yaşandıİtfaiye sepetiyle ağaca yanaşan itfaiye eri, kediyi kurtarmak istediği esnada sepet dalların arasına girdi. İtfaiye ekibinin dakikalar süren hummalı çalışması sonucu kedi kurtarıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.