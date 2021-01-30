(Özel) Beşiktaş’taki otobüs kazası davasında mütalaa

Beşiktaş’ta otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü sanık Necdet Karakuş’un yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın 1 kişiyi ‘kasten öldürme’, 14 kişiyi de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis ve 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019 tarihinde otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otobüs şoförü tutuklu sanık Necdet Karakuş’un (34) davasında duruşma savcısı mütalaasını dava dosyasına sundu.

Mütalaa dava dosyasına sunuldu

Sanık Karakuş’un cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair gelen raporun ardından mütalaayı hazırlaması için dava dosyası kendisine gönderilen duruşma savcısı, mütalaayı hazırlayarak dava dosyasına sundu. Sanığın kullanmakta olduğu özel halk otobüsü ile otobüs hattının rutin güzergahının dışına çıktığının anlatıldığı mütalaada, olay yeri olan Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi İETT durağında beklemekte olan maktul ve müştekilere kasten çarptığı kaydedildi.

Kazadan sonra bıçak ile otobüsten indiği anlatıldı

Mütalaada, sanığın kazanın ardından otobüsten elinde bulunan bıçak ile inerek müşteki Ali Kaplan ve çevredeki kişilere bahse konu bıçağı savurduğu anlatıldı. Yaşanan olayda müşteki ve mağdurların çeşitli biçim ve nitelikte yaralandıklarının belirtildiği mütalaada, Yalçın Tahir Billur’un çarpma sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sanığın mağdurlar ve müştekiye karşı 14 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlendiğinin anlatıldığı mütalaada, Yalçın Tahir Billur’a yönelik ise ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği öne sürüldü. Sanığın müebbet hapis ile 182 yıldan 280 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasının istendiği mütalaada, tutukluluk halinin devamı talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yer alan şüpheli Karakuş’un ifadesinde olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için kalabalık durağı seçtiğini, otobüste arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraların sabah saatlerinde çalıştığını ve bilerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini ve daha önce konuya ilişkin savcılığa başvurduğunu söylediği, masum insanlara zarar vermekten pişman olduğunu ve olaydan birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şüpheli Necdet Karakuş’un kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtilerek, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı zeka geriliği tespit edilmediği, cezai sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Necdet Karakuş’un kullandığı otobüs ile güzergah dışına çıkarak vatandaşlara kasten çarptığı ve otobüsten çıkarak bıçakla inip çevredeki vatandaşlara bıçak savurduğu belirtildi. Şüphelinin, bir kişiye karşı ‘Kasten öldürme’, 14 kişiye karşı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.