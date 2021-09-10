(Özel) Beykoz’da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada

Beykoz’da Nuray Çelebi’nin bakımını üstlendiği Kırık isimli sokak köpeğine çarparak ezen hafif ticari araç sürücüsü, durmayıp yoluna devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin telef olmasıyla yıkılan Nuray Çelebi, kaçan şoförün yakalanarak gerekli cezayı almasını istedi.
“Köpeğimize çarpıp kaçtı”
Sokak köpeğine durmayıp çarparak telef olmasına neden olan araç sürücüsüne tepki gösteren Nuray Çelebi, “Olay birkaç önce bulunduğumuz alanda meydana geldi. Plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen bir araç sürücüsü sabah saat 05.45 sıralarında yolda uyur halde bulunan bakımını üstlendiğim sokak köpeğine çarparak, tekerleğinin altına aldı. Çarpmanın etkisiyle köpeğimiz iki yüz metre kadar sürüklendi. Olay sonrası köpeğimizi Kavacık veteriner kliniğine götürürdük, tüm müdahalelere rağmen köpeğimiz iç kanamadan öldü. Köpeğimize çarpan araç sürücüsü, kaportası dağılmasına rağmen durmadan kaçtı. Yetkililerden bu araç sahibinin tespit edilerek, yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.