(ÖZEL) Beylikdüzü E-5’te feci kaza: Genç kızı hayatını kaybetti

Beylikdüzü E-5’te seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Hızla direğe çarpan cip adeta hurda yığınına dönerken 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle direğe çarpan cip hurda yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Gizem Ercan’ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan kaza sonucu hurda yığınına dönen cip bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazanın olduğu yere gelen belediye ekipleri, yolu temizledikten sonra ayrıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.