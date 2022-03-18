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(Özel) Beylikdüzü’nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Beylikdüzü’nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı. Motosiklete tutunan gençlerin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel) Beylikdüzü’nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Beylikdüzü’nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı. Motosiklete tutunan gençlerin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yavuz Selim Sultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde 2 patenli genç motosiklete tutunarak ilerleyerek tehlikeli hareketler sergiledi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızla geçişine aldırış etmeden tehlikeli şekilde seyreden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi.

Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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