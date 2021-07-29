(Özel) Beyoğlu’nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Beyoğlu’nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan ve 4 kişinin öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin babasının şahıslarla kavga ettiği ve hepsini öldürdükten sonra tek tek başlarına defalarca ateş ettiği görüldü.
Acımadan kafalarına tek tek sıktı
Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı. Olayın öncesinde çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay ise ertesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İrfan Akçay da hastanede tedavi altına alınmıştı.Yaşanan dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gelinin babasının şahıslarla kavga ettiği ve hepsini öldürdükten sonra hepsine tek tek başlarına defalarca ateş ettiği görüldü.