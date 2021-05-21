(Özel) Beyoğlu’nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu

Beyoğlu’nda polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında araçları durdurularak tek tek aradı.
100 araç ve 150 personel katıldı
İlçede asayiş ve güvenliğin devamı için gerçekleştirilen uygulamaya 100 araç ve 150 personel katıldı. Suça ve suçlulara geçit vermemek için gece gündüz çalışan polis ekiplerinin ilçedeki denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.