(ÖZEL) Beyoğlu’nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına çıktı

Beyoğlu’nda otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak müstakil evin çatısına çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza anı güvenlik kamerasındaSürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobilin, müstakil evin çatısına çıktığı o anlar ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla otomobil itilerek evin çatısından geri çekildi. Kaza nedeniyle evin çatısında ve otomobilde hasar oluşurken kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.