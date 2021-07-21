(ÖZEL) Beyoğlu’nda iki çocukla tehlikeli motor yolculuğu

Beyoğlu’nda yaşlı adamın iki çocukla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Beyoğlu Kasımpaşa’da bir motosikletin üzerinde ikisi çocuk olmak üzere 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. İki çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yapması görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan seyahat eden yaşlı bir adam ve önünde ayakta duran bir çocuk ile arkasında da oturan bir çocuğun yolculuk yapmaları yer alıyor.