(Özel) Beyoğlu’nda motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Beyoğlu’nda cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücüsü, otomobilin sokağa dönüş yapması sonucu kontrolünü kaybederek yere savruldu. Kaza anı kameralara yansırken, metrelerce sürüklenen motosikletli park halindeki araca çarparak durabildi.
Motosikletli metrelerce sürüklendi
Kazanın ardından ihbar olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.