(Özel) Beyoğlu’nda motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Beyoğlu’nda cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücüsü, otomobilin sokağa dönüş yapması sonucu kontrolünü kaybederek yere savruldu. Kaza anı kameralara yansırken, metrelerce sürüklenen motosikletli park halindeki araca çarparak durabildi.

Olay, geçtiğimiz 17 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kumbarahane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasköy istikametinde 06 EE 5696 plakalı otomobille seyir halinde olan Erdal Şeker, kontrolsüz bir şekilde Fabrika Sokak istikametine dönmek istedi. O esnada karşı istikametten 34 LT 0645 plakalı motosikletliye seyreden Tolga Tevfik T. dengesini kaybederek motosikletten düştü. Metrelerce sürüklenen motosikletli park halindeki araca çarparak durabilirken, motosiklet ise otomobile çarptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletli metrelerce sürüklendi

Kazanın ardından ihbar olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.