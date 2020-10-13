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(Özel) Beyoğlu’nda sahte içki denetimi

TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE SAHTE İÇKİDEN DOLAYI 33 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN BEYOĞLU ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. TEKEL BAYİLERİ TEK TEK DENETLEYEN POLİS, İÇKİLERİ KONTROL ETTİ.

(Özel) Beyoğlu’nda sahte içki denetimi

Türkiye’nin çeşitli illerinde sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. Tekel bayileri tek tek denetleyen polis, içkileri kontrol etti.

Türkiye’nin çeşitli illerinde sahte içki nedeniyle can kayıplarının yaşanması İstanbul’da polis ekiplerini harekete geçirdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki tekel bayilerinde sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. İçki satılan tekel bayilere yönelik denetimlerde, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi. Ayrıca polis ekipleri, içki şişelerinin bandrol kontrolünü de yaparak kaçak olup olmadıklarını kontrol etti.

Denetim yapılan yerlerde sahte ya da kaçak içkiye rastlanılmadı.

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