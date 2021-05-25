(Özel) Beyoğlu’nda tramvay ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu’nda kırmızı ışık yandığı esnada dönüş yapmak isteyen ticari taksiye tramvay çarptı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen taksinin şoförü yaralanırken, yolcusu ise yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle seferler bir süreliğine durduKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çerçi’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından bir süreliğine duran seferler yeniden başlarken, taksi ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.