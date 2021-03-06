(OZEL) Beyoğlu’nda tramvay yolunda kaza

Beyoğlu’nda Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı’nda çalışan bir tramvay, dönüş almak isteyen otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü kazada şans eseri yara almadan kurtuldu.
"Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı"Kazayı görenler durumu hemen polise haber verdi. Kaza sonucu araç ağır hasar alırken trafik ışığı ise yerinden sökülerek devre dışı kaldı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Facianın atlatıldığı kaza sonrası tramvay seferleri bir süre durduruldu. Araç olaydan sonra hareket edemezken çevredeki vatandaşların yardımı ile tramvay yolundan kaldırıldı. Tramvay yolunun açılması ile beraber seferler tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.