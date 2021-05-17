(Özel) Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi “Daha büyüğünü yapınca çekersin"

Beyoğlu’nda akraba olan iki aile arasında yaşanan ve 2’si kadın 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK’mıyız biz” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti.
Kadın şüpheli: “MKK’mıyız biz”Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK’mıyız biz” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Dürdane Ç. ise önceden kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Bakırköy Cezaevine teslim edildi.