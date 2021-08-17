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(Özel) Bir şey bulamayınca turşu çaldılar

Avcılar’da 2 katlı evin bahçe katına giren 2 kadın hırsız, çalacak malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
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Avcılar’da 2 katlı evin bahçe katına giren 2 kadın hırsız, çalacak malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Killi Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçe katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı erken saatlerde Avcı ailesinin evine 2 kadın hırsız girdi.

Hırsızlardan biri evin bahçesine girerken bir hırsız ise sokakta bekleyerek etrafı gözetledi. Değerli bir şey göremeyen hırsızlar masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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