Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Killi Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçe katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı erken saatlerde Avcı ailesinin evine 2 kadın hırsız girdi.Hırsızlardan biri evin bahçesine girerken bir hırsız ise sokakta bekleyerek etrafı gözetledi. Değerli bir şey göremeyen hırsızlar masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(Özel) Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
Avcılar’da 2 katlı evin bahçe katına giren 2 kadın hırsız, çalacak malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.