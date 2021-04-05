(Özel) Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı

D-100 karayolu Kumburgaz mevkiinde 4 bisikletlinin bir kamyonun arkasından tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi.

D-100 karayolu Celaliye Kumburgaz mevkiinde ilerleyen 4 bisikletli, daha hızlı gitmek için hayatlarını hiçe sayarak bir kamyonun arkasından tutundu. Tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisikletliler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Bisikletlilerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 09:45