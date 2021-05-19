(Özel) Boğaz manzaralı restorandaki eğlenceye polis baskını kamerada

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy’de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken boğaz manzaralı mekana baskın düzenledi. Baskın kameralara yansırken, kısıtlamaya rağmen restoranda bulunan yabancı uyruklu 10 kişiye toplamda 34 bin 690 TL para cezası uygulandı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara göre restoran ve lokantalarda paket servis uygulamasına geçilirken eğlence mekanlarının da faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdüren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Mahallesi Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında kısıtlamaya rağmen eğlence yapıldığına dair ihbar aldı. Dün saat 21.00 sıralarında restorana baskın düzenleyen ekipler, içeride eğlence düzenleyen yabancı uyruklu 10 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 34 bin 690 lira idari para cezası uyguladı. Restorandakiler işlemlerinin ardından araçlarıyla mekandan ayrılırken, eğlence düzenlenen restoran polis ekipleri eşliğinde kapatıldı.