banner4556

(Özel) Bursa’da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

banner4336

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpma sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakılan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) Bursa’da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı
banner4581

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpma sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakılan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

banner4575

Kaza, Gürsu ilçesine bağlı 35’lik yol üzerinde meydana geldi. 68 yaşındaki Mevlüt A. Cüneyt Yıldız Caddesi Ankara Yolu istikametinde yolun karşısına dikkat etmeden geçmeye çalışınca F.B. yönetimindeki 16 DF plakalı otomobilin altında kaldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adamın yolun karşısına geçeceği sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakıldığı görülüyor. Sonrasında sürücünün ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılan yaşlı adam en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kocaeli İtfaiyesi’nden TOGG ziyareti
Kocaeli İtfaiyesi’nden TOGG ziyareti
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349