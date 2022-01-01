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(Özel) Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi

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Bursalılar yeni yıla havai fişeklerin ve silahların ateşlenmesiyle girdi. Takvimler yeni yılı gösterdiğinde şehrin bir çok noktasında magandalar silahlarını ateşlerken, belirli merkezlerde toplanan vatandaşlar havai fişekli kutlamaların coşkusuna ortak oldu.

(Özel) Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi
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Bursalılar yeni yıla havai fişeklerin ve silahların ateşlenmesiyle girdi. Takvimler yeni yılı gösterdiğinde şehrin bir çok noktasında magandalar silahlarını ateşlerken, belirli merkezlerde toplanan vatandaşlar havai fişekli kutlamaların coşkusuna ortak oldu.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde şehrin bazı noktalarında apartman dairelerinden ve çatı katlarından silahlar ateşlendi.

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Tophane Meydanı’nda ve Görükle’de toplanan vatandaşlar hava fişekli kutlama heyecanına ortak oldu.

Ayrıca Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde de sitelerin bazılarından silah sesleri kayıt altına alındı.

Polis ekipleri ise silahların ateşlenmesi ve izinsiz havai fişek atılmasıyla ilgili ihbarlara yetişmeye çalıştı.

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