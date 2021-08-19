(Özel) Büyükçekmece’de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü

Büyükçekmece’de 52 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından evinde kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldü. Katil zanlısı eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşandığı 2 çocuk annesi Fatma İnan’ın (52) evine gelen Metin Esin (55) tartıştıktan sonra eşini boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Esin’i evin yakınında gözaltına alarak ifade almak üzere emniyet götürdü. Cinayetin kıskançlık bahanesiyle çıktığı iddia edildi. İnan’ın cenazesi ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken İnan ise kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak.