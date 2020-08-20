banner3088

(Özel) Büyükçekmece’de kanlı hesaplaşma güvenlik kamerasında

BÜYÜKÇEKMECE’DE DÜN AKŞAM 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

(Özel) Büyükçekmece’de kanlı hesaplaşma güvenlik kamerasında

Büyükçekmece’de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada, Sıddık Özer, Sadık S., Serdar S. ve Münevver K. yaralandı. Olay sonrası kısa sürede gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası Sıddık Özer(20) isimli genç hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3197