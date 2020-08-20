(Özel) Büyükçekmece’de kanlı hesaplaşma güvenlik kamerasında

Büyükçekmece’de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
BÜYÜKÇEKMECE’DE DÜN AKŞAM 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.
Büyükçekmece’de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.