(ÖZEL) Camiden ayakkabı çalan hırsız kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa’da camiye gelen kişi namaz kılıyormuş gibi yaparak ayakkabı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir camide öğle namazı esnasında gerçekleşti. İddiaya göre, cemaatle beraber camiye gelen bir kişi ayakkabı dolabına eski ayakkabısını bıraktı. Namaz kılıyormuş gibi yapan kişi ayakkabı dolabındaki ayakkabılardan birini gözüne kestirdi. Cemaat namazına devam ederken gözüne kestirdiği yeni ayakkabıyı çalan kişi camiden çıkarak uzaklaştı. Daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen cami cemaati ne yapacağını bilmiyor.

“Eskiyi bırakıp yenisini alıp götürüyor”

Yaşanan olayı anlatan caminin yönetim kurulu üyesi Kadir Aydemir, “Namaz kılacak gibi geliyor. Ayakkabıları koyuyor. Erken çıkıyor. Başkasının ayakkabısını alıp gidiyor. Biz bunları karakola da bildirdik. Netice alamadık. Sürekli oluyor. Eskiyi bırakıp yenisini alıp götürüyor. Adam daha ayakkabının borcunu bile bitiremediğini söyledi. Yeni, güzel ayakkabılar çalındı. Bir de kumbaramız vardı. O kumbarayı da kırdılar. İçindeki paranın birazını aldılar. Kırdılar. Onu kaldırdık. Yenisini alacağız” dedi.

“Burada yapılması yanlıştır ama yapıyorlar”

Hırsızın namaza durur gibi yaptığını ifade eden Aydemir, “Hangi ayakkabı güzel diye bakıyor. Hemen onu alıp camiden çıkıp gidiyor. Camide böyle şeyler yanlış olur. Cami Allah’ın evidir. Burada yapılması yanlıştır ama yapıyorlar. Ne yapacağız, bilmiyorum. Ayakkabısı çalınan kişiye verecek ayakkabı bulamıyoruz. Terlik veriyoruz. Gönderiyoruz” diye konuştu.