(Özel) Can havliyle yaralı olarak metrelerce koştu, yere yığıldı

Şişli’de birkaç gün önce cezaevinden korona virüs salgını nedeniyle izinli çıkan genç, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç, can havliyle metrelerce yürüdüğü bir sokakta yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, acılar içerisinde ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Can havliyle metrelerce koştu ancak yere yığıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gençle konuşarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence su vererek kendisiyle sohbet etti. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından genç, acılar içerisinde kıvranarak ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.