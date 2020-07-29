(Özel) Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor

İstanbul Sancaktepe’de 7 gün önce oyun oynamak için sokağa çıkan ve ortadan kaybolan 13 yaşındaki çocuğun ailesi, çocuklarını arıyor.
7 gündür çaresiz olduklarını belirten baba Mehmet Adıyaman, ”7 gün önce çocuğum evden çıktı ve geri gelmedi. Polise ve emniyet güçlerine başvurdum. Şu ana kadar çocuğum bulunmadı. Gelip gidiyorum, 7 gündür dışarıdayım çocuğumu arıyorum. Çocuğumu bulmak istiyorum. Allah rızası için görenler 155’i arasın. Ben sosyal medya hesabından da paylaştım, numaramdan bana ulaşsınlar. Çok mağdur ve çaresiz durumdayız, çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz” dedi.