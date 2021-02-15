(Özel) Çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı

Gaziosmanpaşa’da 8 Şubat tarihinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yeter Emektar, hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Emektar’ın ölümüne sebep olan sürücü Ayetullah Bulşu, olaydan yalnızca birkaç gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan ölen kadının engelli bir oğlu olduğu öğrenildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 8 Şubat tarihinde Abdi İpekçi Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yeter Emektar, (56) sol şeritten hızla gelen Ayetullah Bulşu’nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
“Kazada kusurumun olmadığını düşünüyorum”
“Taksirle ölüme neden olma suçundan serbest”
Nöbetçi savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen Ayetullah Bulşu, burada önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Sulh Ceza Mahkemesi Bulşu’nun ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Vefat eden kadının engelli oğlu olduğu öğrenildiÖte yandan hayatını kaybeden Yeter Emektar’ın Galatasaray Üniversitesi’nde kadrolu işçi olarak çalıştığı ve engelli bir oğlu ile üniversite öğrencisi bir kızı olduğu öğrenildi.