(Özel) Çekmeköy’de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarptı

Çekmeköy’de alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 10 araca çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahsın minibüsüyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
“Sesi duyunca sokağa çıktık”
Meydana gelen kazada aracı hasar alan Turan Güner isimli vatandaş, “Gece saat 12 sıralarındaydı. Ben o esnada evde otururken dışarıdan gelen ses üzerine sokağa çıktım. Aşağı indiğimde bir aracın park halinde olan 10 araca çarpıp kaçtığını öğrendim. Benim aracında içlerindeydi. Aracı henüz 3 ay önce almıştım. Görenlerin anlattığına göre sürücü alkollüymüş. Buraya gelmeden önce de farklı sokaklardaki araçlara da çarpmış. Çok sayıda araç sürücüsü mağdur oldu” diye konuştu.Alkollü sürücünün 10 araca çarptıktan sonra minibüsüyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.