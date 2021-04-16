(Özel) Çekmeköy’de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

Çekmeköy’de yol kenarında park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobildeki yangın daha fazla büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ara sokakta yol kenarına park edilen bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmına başlayan yangın nedeniyle araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale edip söndürerek daha fazla yayılmasını önledi. Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.