(Özel) Çekmeköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Çekmeköy’de alacak verecek meselesinden dolayı bir kişi, kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tartıştığı kişiye doğru silahla yaklaşık 25 el ateş ederek yaralayan saldırgan olay yerinden otomobili ile hızlıca uzaklaştı. Yaralıya müdahale etmek için olay yerine gelen sağlık ekipleri ise sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Yaralıya müdahale etmeye gelen sağlık ekiplerine saldırı anları ve sokak ortasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı gecesi saat 00.00 sularında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında durmakta olan Cengiz Vural, gri renkte bir otomobil ile sokağa giren ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kimliği henüz belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobil içerisinden Vural’a yaylım ateşi açarak yaklaşık 25 el ateş eden saldırgan olayın ardından aracıyla hızla kaçtı. Silahlı saldırının hedefi olan Cengiz Vural kalçasından vurularak yaralanırken, çevredeki ev ve iş yerleri kurşunların hedefi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırması nedeniyle yaralıya müdahale etmekte zorlandı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı önlem alınırken, yaralanan Cengiz Vural sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan ve dükkanına 3 adet kurşun isabet eden Ümral Yüce, “Olay dün gece oldu. Saat gece 12 civarında ben yatıyordum. Polis memurunun bir tanesi bana telefon etti. Ümral bey buraya gelmeniz gerekiyor dedi. Dükkanımız kurşunlanmış diye telefon ettiler. Ben de apar topar dükkanıma geldim. Dükkanımı açtım mermi izleri vardı. Polisler mermi kovanı aradılar. Gece saat 03:00’e kadar burada kaldık. Ben gidebilir miyim dedim, gidebilirsiniz dediler. Hasarım var. Kepenkte iki tane kurşun izi var. Bir tane de yan tarafta profilde var. Polisler 25 tane boş kovan bulduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

Öte yandan yaralıya müdahale etmeye gelen sağlık ekiplerine saldırı anları ve sokak ortasında yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.