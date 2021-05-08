(ÖZEL) Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı

Esenyurt’ta sokakta oyun oynayan iki çocuğun kavgasına ailelerin dahil olmasıyla ortalık birbirine girdi. Bıçak çektiği iddia edilen çocuğa saldıran aile bireyleri, yanındaki ağabeyiyle birlikte çocuğu yere yatırıp tekme tokat dövdü. Olay bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Yere yatırıp defalarca yumrukladılarÇocuğun bıçak çekmesine sinirlenen aile, çocuk ve ağabeyini yumruk yağmuruna tuttu. Aldığı darbelere dayanamayan ağabey ve kardeşi yere yığıldı. Bunu fırsat bilen aile üyeleri tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.