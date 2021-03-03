(Özel) Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde 23 Şubat günü Çılgın Sedat ismiyle tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu’nun evinde çıkan yangının itfaiye raporu tamamlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin sauna kısmında elektrik tesisatına bağlı olduğu kaydedilirken yangın ilk çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yangın sonrasında çevresinde birçok kişinin kendisini arayarak destek olduğunu ifade eden Sedat Kapurtu, “Sevdiğimiz bir sürü insanlar yaramıza merhem olmaya çalışıyorlar. Zaten eğer çevrede dostlar arkadaşların varsa ayakta kalabilirsin. 550 - 600 bin liralık bir zarar görülüyor söylenen o. Bu arada yangın tespiti yapılmış. Saunanın üstünden elektrik kontağından aldığı yangın. Kül oldu neticesinde ama hamdolsun bizim en büyük servetimiz ailemiz. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Biz yine çok zenginiz ailemiz yanımızda. Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.
Yangının ilk anları güvenlik kamerasındaVillada çıkan yangının ilk anları ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ilk etapta villanın pencerelerinden dumanların çıkması, vatandaşların koşuşturmaları ve Sedat Kapurtu’nun eşi Özlem Kapurtu’nun göz yaşı dökerek yaşadığı üzüntü anı yer aldı.