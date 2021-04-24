(ÖZEL) Çocuk kaçırma iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Esenyurt’ta sokakta oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından yakalandı. Olayı duyan vatandaşların linç etmek istediği şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu arabaya bindirilerek götürüldü.
Polis havaya ateş açtıOlayın büyümesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirmek istedi. Ancak şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar ekip arabası içinde saldırmaya çalıştı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak vatandaşları dağıttı. Araca bindirilen şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Aile karakola giderek davacı olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.