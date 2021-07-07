(Özel) Çocuk parkında korkunç cinayet

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Çevrede bulunan bir züccaciye dükkanından bıçak çalan şüpheli, çocuk parkında buluştuğu İbrahim A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin züccaciye dükkanından bıçak çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralı adama yardıma koşan bir vatandaş, "Üstündeki tişörtte kan vardı. Karnında yara vardı. 112’yi aradım. Bir bayanla birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Eli kesikti. Parmaklarını da kesmiş. İlk önce konuşuyordu. Canının yandığını söylüyordu. Sonra şoka girdi. Ardından polis ekipleri geldi. Çocuklar, bayanlar vardı. Olayın en vahim durumu da çocukların uzaklaştırılması gerekiyordu. Ben seslendim. Onlar da şahit oldu" dedi.
Züccaciyeden bıçak çalma anı kameradaOlay sonrası polis ekipleri şahsı yakalamak için çevrede güvenlik kamera çalışması başlattı. Bıçaklama anından kısa bir süre önce şüphelinin çevredeki bir züccaciye dükkanına girip bıçak çaldığı belirlendi. Görüntülerde soğuk kanlı bir şekilde dükkana giren şüphelinin bıçak çalarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.