(Özel) Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada

Esenyurt’ta bir grup çocuk bahşiş almak için seyir halindeki gelin arabasının önüne atladı. Aracın durmaması üzerine bagaj kısmına da çıkan çocuklar, tehlikeye aldırmadı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Özel) Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada
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Esenyurt’ta bir grup çocuk bahşiş almak için seyir halindeki gelin arabasının önüne atladı. Aracın durmaması üzerine bagaj kısmına da çıkan çocuklar, tehlikeye aldırmadı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesinde meydana geldi. Bir grup çocuk yoldan geçen gelin arabasının önünü keserek bahşiş almaya çalıştı. Tehlikeye aldırmayan çocuklardan biri ise aracın durmaması üzerine bagaj kısmına çıktı. Bir süre seyir halindeki aracın bagajında kalan çocuk, daha fazla duramayınca yola atladı. Yaşanan o tehlikeli bahşiş oyunu ise kameralara anbean yansıdı.

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