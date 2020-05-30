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(Özel) Çöp atıyormuş gibi yaptı apartmandan 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN BİR APARTMANA GİREN HIRSIZ, YANINDA GETİRDİĞİ ÇÖP POŞETİNE BÜTÜN DAİRELERİN ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI DOLDURDU. ARDINDAN ÇÖP ATIYORMUŞ GİBİ APARTMANDAN ÇIKAN HIRSIZ KAYIPLARA KARIŞTI. 2 BİN TL DEĞERİNDE AYAKKABI ÇALAN HIRSIZIN RAHAT TAVRI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

(Özel) Çöp atıyormuş gibi yaptı apartmandan 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı

Arnavutköy’de bulunan bir apartmana giren hırsız, yanında getirdiği çöp poşetine bütün dairelerin önündeki ayakkabıları doldurdu. Ardından çöp atıyormuş gibi apartmandan çıkan hırsız kayıplara karıştı. 2 bin TL değerinde ayakkabı çalan hırsızın rahat tavrı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs günü Arnavutköy Merkez Mahallesi Yenibayır Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 10.35 sıralarında apartman sakini gibi binaya giren bir kişi, bütün dairelerin önünde bulunan ayakkabıları topladı. Ayakkabıları yanında getirdiği çöp poşetinin içine dolduran hırsız, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak apartmandan çıkıp kaçtı. Apartmandan çöp atıyormuş gibi çıkan hırsız yaklaşık 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı. Çalınan ayakkabılar ile ilgili apartman sakinleri Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar ve incelenen güvenlik kamerası görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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