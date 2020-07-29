(Özel) Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu çaldı

Arnavutköy’de bir giyim mağazasına müşteri gibi giren kişi aldığı çorapların ödemesini yapmak için yöneldiği kasanın üzerinde bulunan 10 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Zanlının o anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre, mağazanın yoğun olduğu öğle saatlerinde bir kişi mağazaya girerek kasada bulunan bir elemandan iki çift çorap istedi. Kasada bulunan çalışan reyona yönelerek müşteriye çorapları gösterirken, şüpheli şahıs kasanın üzerinde bulunan 10 bin TL değerindeki telefonu gözüne kestirdi. Mağaza çalışanını iddiaya göre reyondaki ürünleri dağıtarak oyalayan kişi, iki çift çorabı alarak ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Kasada bulunan diğer elemana çorapları uzatan zanlı, bir anlık boşluktan yararlanarak kaşla göz arasında telefonu cebine koydu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi

Aldığı çorapların ödemesini yaptıktan sonra poşet dahi istemeyen müşteri, hızla mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık zanlısının kasa üzerindeki telefonu cebine koyduğu o anlar ise mağazanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonunu iş yoğunluğundan dolayı kasanın üzerinde unuttuğunu söyleyen mağaza sahibi Melek Hamza, ‘’Gelen müşteri telefonu kasanın üzerinde görüyor ve personelleri oyalamaya başlıyor. Daha sonra reyondan aldığı çorapları kasaya getiriyor. Benden poşet bile istemeden alelacele 5 TL’yi uzatıyor ve sonrasında telefonu çaktırmadan cebine atıp kaçıp gidiyor. Biz olaydan üç dakika sonra telefonun kayıp olduğunu fark ettik zaten. Hemen kamera kayıtlarını izledik. Polise haber verdik, güvenlik görevlileri geldi sağ olsunlar incelediler ve kayıtları aldılar. Hırsızın siması yabancı değil, biz bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bir an önce yetkililerden gereğini yapmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Olay sonrası ihbar üzerine mağazaya gelen polis ekipleri, mağazaya ait güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.