(Özel) Dilenciler uslanmıyor: Farklı kişiler aynı yerde aynı çocuğu kullanarak dilendi

Taksim Meydanının altındaki otobüs duraklarında kucağında çocukla dilenen bir kadın zabıtalar tarafından yakalandı. Aynı çocuk iki gün önce bir başka dilencinin yanında görülmüştü.
İki gün önce başka bir kadın aynı çocuğu kullanarak dilenmiştiZabıtanın yakalayarak işlem yaptığı dilencinin yanındaki küçük çocuğun iki gün önce bir başka dilencinin yanında olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri o kadını da yakalayarak kendisine para cezası kesmişti. Dilencilerin yedikleri tüm cezalara rağmen aynı yerde dilenmeye devam etmeleri ve küçük çocukları da buna alet etmeleri pes dedirtti.