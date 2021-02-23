(Özel) Düğün konvoyunda feci kaza kamerada

Bayrampaşa’da düğün konvoyunda yer alan motosiklet sürücüsü, motorun önünü kaldırmak isterken gelin arabasına çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen konvoyda yer alan sürücü, aniden motosikletin önünü kaldırıyor. Bu sırada kontrolü kaybeden motosikletli, gelin arabası ve park halindeki bir araca çarpıyor. Gelin arabasından inen damat, yaralı motosikletliye yardım etmeye çalışıyor. Çevredeki esnaf da yardım için olay yerine koşuyor.Olayı anlatan esnaf Murat Ertürk, “Bir gürültü sesiyle dışarı çıktık. Gelin aracının arkasından gelen motosiklet, park halindeki bir araç ve gelin arabasına çarptı. Can kaybı ve yaralı yok, maddi hasarlı bir kazaydı. Yani motosikletliye yardım ettik, kaldırdık. Konvoydan bir kişiydi” dedi.