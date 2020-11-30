(Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

Esenyurt’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polise mukavemette gösteren 20 kişiye 900’er lira para cezası yazıldı.
Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900’er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.
“Miss Uganda yarışması düzenlemişlerdi”Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.