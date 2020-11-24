(ÖZEL) E-5 karayolu gece gündüz otoparka döndü

İstanbul’un en yoğun araç trafiğinin olduğu E-5 karayolunun Avcılar yan yolu adeta açık otoparka döndü. Vatandaşların gelişigüzel park ettiği araçlar trafiği olumsuz etkiliyor. Araçlar yüzünden 2 şeritli yan yolda oluşan trafik sıkışıklığı havadan görüntülendi.E-5 karayolu Avcılar mevkiinde hatalı parklar sürücüleri adeta çileden çıkarıyor. Yan yola bırakılan araçlar yüzünden trafik sürekli kilitleniyor. Trafik yoğunluğu oluşturan hatalı park yüzünden birçok otobüs ve minibüs duraklara giremeyerek yolcuları yol üstünde indirip, bindiriyor. Yol üzerindeki hatalı parklar havadan drone ile görüntülendi. Vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, “Yan yol üzeri adeta gece gündüz açık otoparka döndü. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Caydırıcı cezalar verilsin. Burada sürekli trafik yoğunluğu oluşuyor. Hem esnaf hem de sürücüler zor anlar yaşıyor” serzenişinde bulundular.