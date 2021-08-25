(ÖZEL)E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı

Küçükçekmece E-5 Karayolunda tehlikeden habersiz oyun oynayan çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı. Dakikalar süren tehlikeli oyunda sürücülerin çaldığı kornalara aldırmayan oynayan çocuklar, yol ortasında birde gelin arabası durdurarak harçlık almaya çalıştı. Çocukların ölümle burun buruna geldiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Tehlikeli eğlencede korkulan olmadı
Çocukların tehlikeye aldırmadan oynadıkları oyunda ise korkulan olmadı. Uzun süre çocukların yol ortasında koşturduğu oyunda sürücülerin dikkati sayesinde bir kaza yaşanmazken çocuklar ise bir süre sonra dağıldı. Yaşanan o tehlikeli oyundan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.