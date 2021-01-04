(Özel) E-5 Karayolu’nda kaza geçiren motosikletli polisin yardımına meslektaşları koştu

E-5 Karayolu Darülaceze-Perpa Metrobüs mevkisinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli trafik polisi yere savrularak yaralandı. Meslektaşlarının yaralandığı anonsunu alan çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek yerde yatan yaralı polisin başında bekledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan polis hastaneye götürüldü.
Bir süre sonra da meslektaşları tarafından ayağa kaldırılan polis, trafik nedeniyle dakikalar sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin motosikleti yol kenarına çekilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ise olay yerine yapılan incelemelerin ardından kaza tutulması sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan kazayı gören çevredeki vatandaşlar da bir süre yaşananları izledi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.